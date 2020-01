Pubblicate le prime immagini di un'incredibile statua dedicata a Naruto

Di Naruto ne abbiamo oramai parlato davvero in tutte le salse possibile, un'epopea fatta d'innumerevoli opere che tra manga, videogiochi e anime ha saputo conquistare i cuori di milioni e milioni di fan, ancora oggi ben lieti d'entrare in contatto con nuove produzioni dedicate ai nostri ninja preferiti.

Com'è ovvio che sia per simili franchise, tali successi si portano dietro anche vagonate di gadget a tema assai bramati dai collezionisti, e se non molto tempo addietro abbiamo avuto modo di mostrarvi una splendida statua a tema Naruto Shippuden, questa volta è proprio Naruto a guadagnarsi la luce dei riflettori grazie a un prodotto che saprà far gola a molti.

Attraverso un post pubblicato su Twitter, sono state infatti pubblicate le prime immagini - visionabili a fondo news - di una magnifica statua dedicata a Naruto e venduta al prezzo di ben 319€, una cifra di non poco conto che però viene giustificata dall'ottimo lavoro posto nella sua realizzazione. Secondo quanto svelato, la statua - che vede il nostro Naruto pronto a sferrare un violento attacco - è in scala 1/7, con una grandezza di 45x35x39cm. La data d'uscita del tutto è stata fissata per il secondo quarto del 2020 ma gli interessati possono già preordinare da oggi una delle sole 366 unità disponibili.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che in questi ultimi giorni è stata presentata la nuova opening theme per Boruto Naruto Next Generations.