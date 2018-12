Pubblicati altri due character design del nuovo anime di Fruits Basket

Nelle scorse ore sono state pubblicate sul sito ufficiale del nuovo adattamento anime di Fruits Basket due nuove immagini relative ad altrettanti personaggi della serie. Si tratta in particolare dei character design di Arisa Uotani e Saki Hanajima. Vediamo come si presenteranno.

Continuano a susseguirsi le notizie e le indiscrezioni sul nuovo adattamento animato che la serie manga Fruits Basket di Natsuki Takaya riceverà nel 2019: dopo le prime immagini tratte direttamente dalla trasposizione trapelate nei giorni scorsi, ora tocca a due nuovi character design inediti, che si vanno ad aggiungere alla carrellata delle scorse settimane.

Si tratta in particolare dell'aspetto che avranno Arisa Uotani (interpretata da Atsumi Tanezaki) e Saki Hanajima (che avrà invece la voce di Satomi Satou). Come potete vedere sono entrambe vestite nella loro divisa, con la prima che si rivolge a noi con uno sguardo sardonico nascosto dai lunghi capelli biondi, e la seconda che guarda docilmente in avanti con una lunga treccia di capelli neri e gli occhi viola.

Ricordiamo che queste due attrici andranno ad unirsi al resto del cast il prossimo 16 marzo 2019 per un evento dedicato alla nuova serie di Fruits Basket, che avrà un nuovo cast e un nuovo staff, come da richiesta dell'autrice originale. Il nuovo adattamento coprirà l'intera storia del manga. Yoshihide Ibata (FLCL Progressive), sarà il regista, Taku Kishimoto, avrà il ruolo dello sceneggiatore, e Masaru Shindou, curerà il character design.

Frits Basket narra la storia di Tohru Honda, studentessa di liceo orfana di entrambi i genitori, che vive accampata nel bosco in un tenda da quando il nonno paterno le ha chiesto di trovarsi una nuova sistemazione in attesa che la sua casa venga ristrutturata. Durante una passeggiata, la ragazza scopre che Yuki Sohma, un suo compagno di classe, vive vicino a dove si trova lei e, coinvolta in uno scontro tra il ragazzo e suo cugino Kyo, scopre casualmente che tutti i membri della famiglia Sohma, quando vengono abbracciati da una persona del sesso opposto, si trasformano in un animale dello zodiaco cinese. Decide allora di aiutare i nuovi amici a spezzare la maledizione.