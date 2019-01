Pubblicati i trailer TV per i primi due capitoli di Psycho-Pass: Sinners of the System

A pochi giorni dal debutto in Giappone per il primo caso del progetto Psycho-Pass: Sinners of the System sono stati diffusi due brevi spot televisivi per promuovere sia Psycho-Pass: Sinners of the System Case.1 Crime and Punishment che Psycho-Pass: Sinners of the System Case.2 First Guardian. Andiamo a dare un'occhiata.

Dopo il grande successo della prima serie animata e gli alti e bassi che hanno contraddistinto la seconda stagione e i vari special realizzati in seguito, il franchise di Psycho-Pass prova a rilanciarsi attraverso quello che è definito il progetto Psycho-Pass: Sinners of the System, e cioè la trilogia cinematografica che sarà pubblicata nel corso dei prossimi mesi.

Nelle scorse ore il sito ufficiale del progetto ha diffuso quelli che sono dei brevi trailer televisivi che avranno lo scopo di promuovere l'uscita nelle sale dei primi due lungometraggi, ormai pronti a fare il loro debutto in Giappone. Il primo, che esordirà a partire dal 25 gennaio prossimo ed è diretto da Naoyoshi Shiotani, si intitolerà Psycho-Pass: Sinners of the System Case.1 Crime and Punishment, e si focalizzerà principalmente su Nobuchika Ginoza e Mika Shimotsuki.

Il secondo invece uscirà a pochi giorni di distanza, e per questo è già ora disponibile il trailer televisivo, e avrà per titolo Psycho-Pass: Sinners of the System Case.2 First Guardian, mentre per protagonisti annovererà Tomomi Masaoka e Teppei Sugo. In cabina di regia ci sarà Makoto Fukami, mentre la data fissata per il debutto è quella del 15 febbraio.

Infine ricordiamo che l'ultimo dei casi che compongono la trilogia (anche se per ora non è disponibile il trailer) sarà Psycho-Pass: Sinners of the System Case.3 In the Realm Beyond Is ____, in uscita a partire dall'8 marzo e diretto ancora una volta da Naoyoshi Shiotani. Il personaggio principale in questo frangente sarà ovviamente Shinya Kōgami.

In questa pagina potete visionare entrambi i filmati, cercando di carpire il maggior numero di informazioni dalle poche immagini disponibili. Che ne dite? Siete interessati a questo nuovo progetto pronto ad ampliare la distopia creata da Psycho Pass?