Pubblicato da Netflix un nuovo trailer per 7SEEDS, anime tratto dal manga di Yumi Tamura

Nel corso della giornata odierna, il sito ufficiale dedicato a 7SEEDS, anime tratto dal manga di Yumi Tamura, ha pubblicato un nuovo trailer dell'opera disponibile anche sui social di Netflix con sottotitoli in inglese. Il trailer permette inoltre di ascoltare l'ending theme della serie, ovvero WISH di Majiko.

L'anime sarà reso disponibile sulla piattaforma dedicata allo streaming dal 28 giugno 2019, sensibilmente in ritardo rispetto alla data originale. La sinossi pubblicata da Netflix recita:

"Nel vicino futuro, un gigantesco meteorite si scontra con la Terra. Tutti gli organismi viventi, compresa l'intera umanità, sono stati cancellati dalla faccia del pianeta. Il governo, che aveva previsto questo risultato, prese però contromisure drastiche per contrastare lo scenario peggiore, operazione che prese il nome di Project 7SEEDS, in cui cinque serie di sette giovani tra uomini e donne accuratamente selezionati si sarebbero ritrovati insieme, costretti a trovare un modo per sopravvivere in un'isola deserta."

Yukio Takahashi è il regista dell'anime mentre lo studio GONZO si occupa delle animazioni. Touko Machida si occupa della composizione della serie, Youko Satou è invece l'addetto al character design. L'opening prevista per 7Seeds è "Ark", interpretata da Amatsuki, mentre majiko si occupa della sigla di chiusura "WISH".

Il manga di Yumi Tamura è uno shoujo che fu pubblicato tra il 2001 e il 2017 sulla rivista mensile Flowers della casa editrice Shogakukan e di cui i 177 capitoli sono stati raccolti in 35 volumi. Attualmente, la serie è ancora inedita in Italia, ma chissà se con l'arrivo dell'anime una casa editrice non si possa interessare al titolo.