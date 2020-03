Pubblicato un nuovo e interessante trailer per la seconda stagione di 7SEEDS

Attraverso il canale Youtube dedicato a 7SEEDS, produzione animata tratta dal manga concretizzatosi grazie al lavoro di Yumi Tamura, è stato pubblicato un nuovo e interessante video promozionale dedicato alla seconda stagione dell'opera, trailer attraverso il quale è possibile visionare diversi eventi e personaggi della serie.

Sempre attraverso al video è possibile anche ascoltare sia l'opening theme dell'anime, intitolata "From the Seeds" e realizzata da Mone Kamishiraishi, che l'ending theme "Synchro" realizzata dalla rock band Cider Girl. L'occasione è stata inoltre sfruttata per rilasciare una nuova key visual - che voi potete visionare scorrendo a fondo news - in cui sono presenti tutti i personaggi presenti nella stagione.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera narra di un futuro non troppo lontano dove la Terra è stata colpita da un enorme meteorite che nell'impatto ha portato allo sterminio della specie umana. Prima del disastro, i governi di tutto il mondo sono però riusciti a concretizzare il Project 7SEEDS, attraverso il quale cinque gruppi di sette giovani uomini e donne, dopo essere stati attentamente selezionati e raggruppati, potranno ora tornare a ripopolare il pianeta partendo da un'isola deserta.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che recentemente è stata anche svelata la data per la premiere della produzione. Inoltre, sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione della prima stagione di 7SEEDS.