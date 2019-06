Pubblicato un nuovo manga dedicato a Capitan Harlock

Akita Shoten ha recentemente pubblicato un nuovo manga basato sul franchise di Captain Harlock - famosa opera targata Leiji Matsumoto - e intitolato Capitan Harlock - Arcadia no Kioku (Capitan Harlock - Memories of the Arcadia).

L'artista francese Jérôme Alquié è accreditato per il lavoro artistico, mentre Matsumoto è accreditato per sceneggiatura, impostazione creativa e disegni originali. Il manga s'identifica come una collaborazione tra Akita Shoten e l'editore francese Kana.

La storia dell'opera ha inizio quando la regina Rafflesia, leader di una flotta Mazon, si lancia nella profondità dello spazio per conquistare la Terra. Nel frattempo, i primitivi Mazon che hanno vissuto sulla Terra da prima dell'umanità, hanno iniziato a risvegliarsi e a devastare la Terra. Spetterà al pirata spaziale Harlock, insieme al suo equipaggio e alla sua nave, l'Arcadia, affrontare la nuova minaccia che imperversa su tutto l'universo.

Captain Harlock è un personaggio apparso in varie opere nell'universo fantascientifico creato da Matsumoto. Inoltre, anche Quuen Rafflesia e i Mazon sono vecchie conoscenze del nostro amato pirata spaziale.

La prima parte del manga di Matsumoto e Kōichi Shimahoshi, Capitan Harlock: Dimensional Voyage (Captain Harlock: Jigen Kōkai), si è conclusa sul magazine Champion RED di Akita Shoten il 19 gennaio scorso. Purtroppo, però, il finale non ha rivelato se l'opera sarà destinata a ottenere anche una "seconda parte", ma Shimahoshi ci ha tenuto a dichiarare che avrebbe fatto del suo meglio con il suo prossimo lavoro.