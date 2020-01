Pubblicato un nuovo trailer per il 919° episodio di ONE PIECE

Quella di ONE PIECE è una saga che ha fatto assai parlare di sé nel corso di questi lunghi anni, un'epopea per molti indimenticabile che ha saputo conquistare i cuori di milioni e milioni di fan innamoratisi delle vicende narrate e dei personaggi presentati, tutti magnifici e capaci di restare impressi nella mente del pubblico.

Questi ultimi mesi sono però stati molto interessanti anche per altri motivi legati all'opera, in particolare per via delle interessanti notizie che vedrebbero come "imminente" la conclusione di ONE PIECE, una notizia che ha saputo agitare gli animi sia nel bene che nel male. Dopotutto, quando si cresce vivendo per decenni insieme a un'IP che sembra crescere insieme a te, diventa difficile dirle addio.

Tutto è comunque ancora avvolto nel mistero ma ciò non ha evitato che i fan si ritrovassero ancor più desiderosi di scoprire il futuro del franchise, pronti a carpire ogni più piccolo dettaglio da qualsivoglia episodio. Ebbene, per la gioia di tutti, su Twitter è stato rilasciato il nuovo trailer dedicato al 919° episodio dell'anime. Il video - che voi potete visionare scorrendo a fondo news - permette di vedere varie scene della puntata, attualmente attesa per la prossima domenica, tra personaggi e combattimenti da vivere a fil di spada.

Augurandovi buona visione, vi ricordiamo che giusto recentemente è stato rivelato che nonostante i continui successi che stanno caratterizzando l'opera, sembra che ONE PIECE potrebbe perdere un altro record contro un suo pericoloso rivale.