Nel corso della giornata odierna, l'account Twitter @pKjd8I8 ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Hello World, pellicola animata diretta da Tomohiko Itō, famoso per aver lavorato a opere di spicco quali Death Note ed Erased, il quale permette di visionare diverse nuove scene dell'opera, attesa nelle sale nipponiche per il 20 settembre 2019.

Il director sarà inoltre affiancato dalla società Graphinica - la quale si occuperà di tutta la parte animata - e attualmente sono stati annunciati tre membri del cast, ovvero:

Takumi Kitamura come Naomi Katagaki, uno studente di 16 anni che vive a Kyoto ed è membro del comitato della biblioteca studentesca.

Tôri Matsuzaka come Katagaki Naomi, ovvero un Naomi Takagaki del futuro (di circa 10 anni) tornato indietro nel tempo per incontrare il sé stesso del passato.

Minami Hamabe come Ruri Ichigyou, compagna di classe di Naomi e anch'essa membro del comitato della biblioteca.

L'opera sarà ambientata in una Kyoto del 2027, permettendoci di vedere luoghi tipici della zona come il cammino del Fushimi Inari e il tempio Kamo. Al centro della sceneggiatura vi sarà la tematica dei viaggi nel tempo, con una sceneggiatura che viene descritta come la storia che nessuno aveva mai visto prima e legata al ritrovare sé stesso.