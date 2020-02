Pubblicato un nuovo trailer dedicato all'OVA de Le Bizzarre Avventure di JoJo

Quella de Le Bizzarre Avventure di JoJo è un'epopea che nel corso di questi lunghi anni è divenuta sempre più famosa, prima tramite il manga concretizzatosi grazie al lavoro di Hirohiko Araki e poi attraverso l'uscita di un'adattamento animato che ha contribuito a rendere il franchise popolare in ogni angolo del mondo.

Tra le varie opere dedicate al brand che i fan attendono con trepidazione, figura anche Thus Spoke Kishibe Rohan (Kishibe Rohan wa Ugokanai), chiacchierato e interessante OVA che aveva saputo attirare l'attenzione del pubblico. Come forse saprete, giusto recentemente era uscito un trailer dedicato alla produzione, più nello specifico all'episodio intitolato The Run, e ora sul sito web ufficiale de le Bizzarre Avventure di JoJo è stato rilasciato un nuovo video promozionale dedicato però alla puntata intitolata "Zange-shitsu" (Confessional Room).

Nel caso in cui non doveste averne mai sentito parlare, Così parlò Rohan Kishibe s'identifica come serie manga one-shot portata alla luce grazie al lavoro dello stesso Hirohiko Araki. L'opera vede come protagonista Rohan Kishibe - e identificabile come alter ego immaginario di Araki -, personaggio che potrebbe far suonare più di un campanello a qualche fan, visto che potemmo già vederlo in Diamond Is Unbreakable.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che nel corso di questi ultimi mesi era stato annunciato un nuovo Nendoroid a tema Le Bizzarre Avventure di JoJo e dedicato proprio a Rohan Kishibe.