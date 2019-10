Pubblicato un nuovo trailer dedicato alla serie anime Plunderer

Fumination ha approfittato del Comic-Con di New York recentemente tenutosi per pubblicare un nuovo e interessante trailer sottotitolato in inglese dedicato a Plunderer, anime tratto dal manga di Suu Minazuki.

Il video pubblicato - e lungo circa sette minuti - permette inoltre di ascoltare un intervista con i doppiatori Aoi Ichikawa and Ari Ozawa. L'occasione è stata inoltre sfruttata dal cast al lavoro sulla produzione per annunciare due nuovi membri del cast che lavoreranno alla serie, i cui nomi sono leggibili qui di seguito:

Elizabeth Maxwell nei panni di Lynn May

Austin Tindle nei panni di Pele Popolo

Funimation ha inoltre rivelato che Miku Itō si occuperà dell'opening theme dello show, intitolata "Plunderer", mentre Rina Honnizumi (la voce di Hina) lavorerà all'ending theme della serie, intitolata "Countless Days". Il cast al lavoro sull'opea, inoltre, già in passato aveva rilasciato un trailer dedicato alla produzione animata. Il cast precedentemente confermato include invece i seguenti doppiatori:

Yoshiki Nakajima/Eric Vale nei panni di Licht Bach

Rina Honnizumi/Sarah Wiedenheft nei panni di Hina

Yuichiro Umehara nei panni di Jail Murdoch

Shizuka Itou nei panni di Nana

Hiroyuki Kanbe (Oreimo both seasons, Gonna be the Twin-Tail!!) è stato posto come director della serie, il tutto affiancato dallo studio Geek Toys (RErideD). Inoltre, è stato reso noto che Masashi Suzuki (Isuca, Lord of Vermilion: The Crimson King, Minami-ke: Okawari) supervisionerà gli script della serie, mentre Yuka Takashina (Dance with Devils), Yūki Fukuchi (capo direttore dell'animazione per Bakuon!!) e Hiroki Fukuda (key animator per Voglio mangiare il tuo pancreas) stanno lavorando al character design.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera è ambientata nell'anno 305 del calendario Alcian, in un mondo oramai totalmente dominato dai “numeri”. Ogni essere umano è infatti segnato fin dalla sua nascita da un “conteggio”, il quale viene utilizzato per indicare qualunque cosa: nemici sconfitti, clienti soddisfatti, criminali arrestati, gente che apprezza il cibo preparato, ecc. Maggiore è il proprio numero, più elevata è la posizione sociale detenuta. Se per caso il conteggio dovesse però arrivare a raggiungere lo 0, il malcapitato finirà risucchiato nell'Abisso. Prima di precipitare nell'Abisso, la madre di Hina fece un’ultima richiesta, ossia di partire alla ricerca del leggendario “Barone Rosso”.