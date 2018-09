Pubblicato il nuovo trailer della seconda stagione di Tokyo Ghoul:re dello Studio Pierrot

L’arrivo della nuova stagione di Tokyo Ghoul:re segnerà la conclusione della serie. I fan, ormai, muoiono dalla curiosità di sapere come lo Studio Pierrot svilupperà l’anime nella sua corsa finale. Un assaggio di tutto ciò ci è stato concesso grazie all’ultimo trailer uscito.

L’anime, in uscita il prossimo 9 ottobre sulle reti TOKYO MX, Sun TV, TV Aichi, TVQ e BS11, sarà composto da dodici episodi. Il regista sarà Odahiro Watanabe, già presente nello stesso ruolo nella prima stagione, mentre il character design verrà curato da Atsuko Nakajima, che annovera tra i suoi lavori Ranma ½, sia come character design che come Animation Director, e The sky Crawlers, come key animator.

La sigla della nuova opening della prossima stagione sarà “katharsis” cantata da TK dalla band Ling Tosite Sigure.

Attualmente, Tokyo Ghoul, Tokyo Ghoul √A e la prima stagione di Tokyo Ghoul:re, di cui potete trovare di seguito la sinossi, sono disponibili su VVVVID.

“Tokyo, due anni dopo l'attacco all'Anteiku. L'atmosfera per le strade è cambiata grazie all'influenza della CCG. Eppure qualcosa, all'ombra dei grattacieli della metropoli, continua silenziosamente a muoversi. Sono i Ghoul che hanno fame, di sopravvivenza. A imporsi su molti di loro è l'Aogiri Tree, organizzazione terroristica che punta il dito contro le azioni senza scrupoli della CCG. Per sradicare la minaccia, la CCG istituisce un team speciale: la Quinx Squad. Tra di loro c'è un tale Haise Sasaki, mezzo ghoul e mezzo umano, la cui identità passata è avvolta nel mistero...”

Tokyo Ghoul è un manga di Sui Ishida. La prima parte è stata pubblicata dal 2011 al 2014 sulle pagine di Weekly Shonen Jump di Shueisha, il sequel, Tokyo Ghoul:re, rimasto sempre nella stessa rivista, iniziò la sua serializzazione verso la fine del 2014. Il manga si è concluso recentemente.