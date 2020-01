Pubblicato un nuovo trailer con sottotitoli in inglese di Gundam: Hathaway

Quella di Mobile Suit Gundam è un'epopea famosissima in ogni angolo del globo che nel corso di questi lunghi anni ha visto l'uscita di produzioni cartacee, serie animate di ogni tipo, videogiochi a non finire, pellicole e infiniti gadget, un successo che ha portato l'IP a festeggiare il suo quarantesimo anniversario nel 2019.

Ora che però siamo entrati a pieno titolo nel 2020, il franchise sembra tutt'altro che intenzionato a prendersi una pausa e anzi, nuove produzioni appaiono già pronte per presentarsi ai fan. Nel corso di questi anni, vi abbiamo più volte parlato di Mobile Suit Gundam Hathaway, prima pellicola di una trilogia che andrà ad adattare le omonime light novel scritte da Yoshiyuki Tomino tra il 1989 e il 1990.

Invero, questa prima opera cinematografica ha subito vari rallentamenti in fase di produzione che ne hanno ritardato l'uscita, ma i tempi sembrano essere finalmente maturi. Il sito Gundam.info ha infatti pubblicato un nuovo video promozionale con sottotitoli in inglese dedicato al film, il tutto accompagnato da alcune immagini visionabili a fondo news.

Insieme al trailer, è stato inoltre confermato che la pellicola è ora attesa per il 23 luglio 2020, il che significa che dovremo aspettare ancora un po' prima di poterci godere la produzione. Nel caso in cui non doveste conoscerlo, in passato sono usciti altri trailer dedicati a Mobile Suit Gundam Hathaway, opera che sarà ambientata dopo gli eventi visti nel film Mobile Suit Gundam: Char's Counterattack.