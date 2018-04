Pubblicato il prologo di Shaman King The Super Star, il nuovo manga di Hiroyuki Takei

Sul numero di maggio della rivista nipponica Shonen Magazine Edge edita da Kodasha è stato pubblicato un prologo che precede la pubblicazione di Shaman King The Super Star, il nuovo manga disegnato da Hiroyuki Takei, autore del manga originale di Shaman King.

Composto da 11 pagine soltanto, il prologo è suddiviso in tre diversi capitoli: il primo è intitolato "Sandaime Itako no Anna" (Anna, the Third Generation Itako), mentre il secondo ed il terzo sono intitolati rispettivamente “Death Zero From Flowers” e "Dai Butsu Zone" (Great Buddha Zone). In calce all'articolo ve ne proponiamo la copertina a colori, che ritrae la splendida Anna III, e le prime pagine emerse in rete.

Disegnato sempre dal sensei Takei, il manga vero e proprio di Shaman King The Super Star, invece, sarà serializzato sulle pagine di Shonen Magazine Edge a partire dal prossimo 17 maggio. Il mangaka ha inoltre annunciato che quest’anno, per festeggiare il 20° anniversario del fumetto, i fan potranno leggere anche un nuovo spin-off, ma sfortunatamente, almeno per il momento, non ci è dato sapere se sarà lui o un altro autore ad occuparsene.

Serializzato dal 1998 su Weekly Shonen Jump, l'originale manga di Shaman King si era concluso nel 2004 dopo 32 volumetti e 285 capitoli. Inizialmente incompleta, la serie ha poi goduto nel 2008 di una riedizione, che oltre a colmare un grave buco narrativo, ha proposto ai lettori un ricco finale alternativo. Entrambe le edizioni del fumetto sono già disponibili anche in Italia grazie all’editore Star Comics.