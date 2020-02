Pubblicato il secondo video promozionale di Seven-Souled Ryūjinmaru

Il sito ufficiale di Mashin Eiyūden Wataru Shichi Tmashii no Ryūjinmaru, conosciuto anche come Seven-Souled Ryūjinmaru , lo studio di animazione Sunrise e il brand di giocattoli Tamashii Nations, hanno annunciato non solo un nuovo progetto per l'intero franchise, ma ha anche diffuso il secondo video promozionale della serie.

La premiere dell'anime arriverà sul canale YouTube ufficiale di Bandai Spirits il prossimo 10 aprile, e ogni venerdì a seguire verrà pubblicato un nuovo episodio per un totale di 5. La seconda metà della serie, sempre composta da 5 episodi, riprenderà nel mese di settembre 2020.

I protagonisti saranno Wataru Ikusabe, doppiato da Mayumi Tanaka, Himiko Shinobibe, doppiata da Megumi Hayashibara e Toraō, doppiato da Kazue Ikura. Torneranno poi Tesshō Genda nel ruolo di Ryūjinmaru e Tomomichi Nishimura in quello di Shibaraku Tsurugibe. Di seguito potete trovare il design di Ryūsōmaru.

Il progetto avrà anche altri tipi di trasposizione come un romanzo che verrà pubblicato in capitoli sul sito Yatate Bunko, e degli speciali articoli riguardanti la serie appariranno su Monthly Hobby Japan verranno affiancati ad una "visual story".

La storia segue le avventure di Wataru, che si dirige nel mondo Sōkaizan rispondendo ad una chiamata per un incidente avvenuto lì. La zona in questione sembra essere minacciata da una presenza oscura, e il potere del robo Ryūjinmaru è stato sigillato.

Ricordiamo che l'AnimeJapan è stato cancellato per il coronavirus, mentre sembra che la corte federale australiana stia bannando gli anime nel paese.