Pubblicato il terzo trailer della serie animata di The Promised Neverland!

Grazie all'account Twitter ufficiale dell'adattamento animato di The Promised Neverland abbiamo l'occasione di visionare quello che è il terzo filmato pubblicitario dedicato al progetto. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Nelle scorse ore, sulla pagina Twitter dell'account ufficiale dedicato all'adattamento animato di The Promised Neverland, il manga di Kaiu Shirai e Posuka Demizu, è stato pubblicato il terzo trailer pubblicitario della serie. Il filmato, di breve durata (si aggira sui quindici secondi, come i precedenti), ci mostra poche immagini, ma si tratta della seconda volta, dopo lo scorso trailer, in cui vediamo come si presenterà l'animazione effettiva della trasposizione.

Il video ci mostra prima una carrellata dei giovani abitanti della Grace Field House, per poi spostarsi su alcuni dettagli dei personaggi principali. Arriva poi l'immagine di un disegno che raffigura la famiglia apparente in cui i bambini si illudono di vivere; il trailer si conclude infine con dettagli estetici ed inquietanti, che vogliono restituire quella commistione di oscurità e luce di cui la serie si nutre.

La voce narrante in sottofondo, la stessa del secondo filmato, dice in giapponese quanto segue:

"Anche se non abbiamo legami di sangue, siamo una famiglia. Vivere insieme in questa casa fino alla fine dei nostri giorni, non credo che sia questo quello che chiamano felicità"

Che ne pensate del trailer riportato in calce alla notizia?

La prima stagione di The Promised Neverland, che arriverà a gennaio prossimo per Amazon Prime Video, coprirà l'arco narrativo della "Fuga", che viene svolto dai primi trentasette capitoli del manga. Per questo è plausibile che si riesca a contenere tutto in dodici episodi (una lunghezza dedotta dalle date di inizio e fine della trasmissione), con i nostri tre protagonisti (Emma, Norman e Ray) che dovranno trovare il modo di scappare dall'orfanotrofio di Grace Field House, dopo averne scoperto i più oscuri e reconditi segreti ed essersi ribellati. Ricordiamo inoltre che The Promised Neverland è in corso di pubblicazione sulle pagine di Weekly Shonen Jump di Shueisha a partire dall’agosto del 2016. In Italia è edito da J-Pop, ed è arrivato al suo sesto volume.