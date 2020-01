Pubblicato un trailer per il 140° episodio di Boruto: Naruto Next Generations

Come probabilmente saprete, nel corso di queste ultime settimane si è concluso l'ultimo arco narrativo di Boruto Naruto Next Generations, con un generale distaccamento dalle vicende narrate nel manga che sembra però essere oramai venuto meno visto che il prossimo arco della storia sarà proprio quello dei banditi Mujina.

Le avventure di Boruto e dei suoi compagni sono insomma sul punto di riallacciarsi alle vicende della produzione cartacea, un annuncio che ha saputo galvanizzare prepotentemente i fan che ora non vedono l'ora di vedere il sopraggiungere delle nuove puntate che daranno il via al tutto, con la data attualmente fissata al dal 26 gennaio 2020 con un episodio a settimana.

Insomma, manca davvero poco prima del gran momento, ma nel mentre possiamo ingannare l'attesa con l'imminente 140° puntata della produzione, la quale rappresenterà proprio l'ultimo passo prima dell'arco narrativo dei banditi Mujina e di tutto quello che ciò comporterà. Attraverso Twitter è stato infatti condiviso un trailer promozionale dell'episodio - visionabile a fondo news - che permette di vedere vari personaggi dell'opera - tra cui, in particolare, figurano Chocho e Ino - e numerose scene della puntata.

Giusto in questi ultimi giorni, inoltre, alcuni fan hanno messo in mostra il design che avrebbero voluto vedere per Naruto all'interno di Boruto Naruto Next Generations.