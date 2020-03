Pubblicato un trailer per la nuova puntata dell'ultima serie animata dedicata ai Pokémon

È indubbio che i milioni di fan legati al franchise dei Pokémon abbiano avuto di che parlare nel corso di questi ultimi mesi, vuoi per il gioco uscito su Nintendo Switch - e a cui faranno seguito anche delle espansioni -, vuoi per l'improvviso sopraggiungere di due nuove serie animate che hanno saputo intrigare il pubblico.

In particolare, l'ultima grande produzione animata dedicata ai nostri mostriciattoli multicolor ha saputo stupire una ricca fetta di pubblico, il quale ha assai apprezzato le varie vicende narrate e i tanti volti noti che hanno fatto la loro apparizione di puntata in puntata, con i nostri amati Ash e Pikachu che si sono ritrovati a girare in lungo e in largo tutte le regioni che abbiamo imparato a conoscere nel corso delle varie serie animate del brand.

Ebbene, nel corso di queste ultime ore è stato pubblicato un nuovo e interessante video promozionale dedicato alla diciassettesima puntata dell'anime - che voi potete visionare a fondo news -, trailer attraverso il quale è possibile osservare alcune delle scene che caratterizzeranno l'episodio, il quale dovrebbe presentare come tematica centrale un non meglio specificato litigio tra Go e il suo Scorbunny.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo inoltre che già la sedicesima puntata della serie dedicata ai Pokémon aveva saputo far parlare largamente di sé.