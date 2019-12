Il pubblico giapponese vota gli anime più attesi dell'inverno 2020, Haykuu guida la top 20

Kadokawa ha rivelato, poche ore fa, i risultati del sondaggio redatto con l'ausilio di GZ Brain lo scorso novembre. La ricerca è stata condotta su un campione di circa 10.000 persone di sesso maschile e femminile dai 5 ai 69 anni di età, con lo scopo di compilare una classifica degli anime più attesi della stagione invernale.

La graduatoria vede Haikyuu 4 al primo posto, seguito da A Certain Scientific Railgun T e Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story. Qui sotto potete dare un'occhiata alla classifica completa.

Top 20 anime più attesi inverno 2019

Haikyu!! To the top A Certain Scientific Railgun T Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Side Story Isekai Quartet 2 Heya Camp Uchi Tama?! Uchi no Tama Shirimasen Ka? Science Fell in Love, So I Tried to Prove It In/Spectre Orphen A Destructive God Sits Next to Me Oda Cinnamon Nobunaga Smile Down the Runway Keep Your Hands Off Eizouken! Toilet-bound Hanako-kun Dorohedoro Interspecies Reviewers I'd Die If the One I Support Makes It to the Budokan Drifting Dragons Koisuru Asteroid Kengan Ashura

Come avrete notato mancano alcune importanti serie previste per il periodo invernale come Kaguya-sama: Love is War 2 e The Promised Neverland 2, escluse poiché prive di una data d'uscita ufficiale.

Amazon Prime Video comunque può festeggiare il settimo posto di Science Fell in Lov, So I Tried to Prove It, la sua nuova Romcom in uscita il 10 gennaio. Buone notizie anche per Dorohedoro e Koisuru Asteroid, entrambe in lista nonostante le poche informazioni circolate negli ultimi mesi.

E voi cosa ne pensate? Manca qualcuno secondo voi? Fateci sapere la vostra top 3 degli anime più attesi con un commento!