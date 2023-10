Puella Magi Madoka Magica: la lotta interiore di Homura nel trailer del nuovo film

Nel vasto catalogo di anime majokko, dove il fantasy incontra i temi tipici della categoria shojo, pochi possono vantare la stessa popolarità raggiunta da Puella Magi Madoka Magica. Dopo oltre dieci anni dall’ultimo film, la storia di Madoka sta per tornare con una nuova pellicola dalle premesse piuttosto oscure.

Nei primi giorni di settembre 2023, durante l’Aniplex Online Fest, è stato infatti mostrato un trailer piuttosto corposo, della durata di un minuto e trenta secondi, dove venivano anticipati in maniera generale gli eventi del film Puella Magi Madoka Magic The Movie: Walpurgisnacht Rising, annunciato inizialmente nel 2021. La pellicola apporonfidrà quanto visto nella precedente, Rebellion del 2013, e come molti appassionati hanno immaginato sarà incentrata sul personaggio di Homura Akemi.

Nel terzo film, infatti, Homura finì per diventare una strega, ascendendo come Demon Homura e riscrivendo la realtà, facendo agire Madoka e i suoi amici in una realtà antecedente agli eventi dell’inizio della serie. Nonostante queste azioni abbiano reso Homura l’antagonista principale, è chiaro come la ragazza stia affrontando un’intensa crisi interiore, resa evidente dalle due Homura presentate nel trailer.

L’ambiguità del personaggio di Homura è la caratteristica centrale del trailer del film in arrivo nel 2024, che ha mostrato ancora una volta come il Magica Quarter e lo studio Shaft sono interessati a presentare un mondo apparentemente carino e colorato volendo al contempo trattare temi oscuri e pesanti. Gli appassionati hanno già avanzato numerose teorie, riguardanti uno scontro, piuttosto plausibile, tra Madoka e Homura, in cui la protagonista vincerà, e la presenza di flashback riguardanti la storia della potentissima strega chiamata Notte di Walpurgis.