Puella Magi Madoka Magica: la seconda stagione è ufficialmente in produzione

Studio Shaft non è una compagnia conosciuta soltanto per la straordinaria trasposizione televisiva della Monogatari Series di Nisio Isin, bensì anche per una delle serie di stampo psicologico più controverse della storia dell'animazione, Puella Magi Madoka Magica. Una breaking news d'ultima ora conferma un'attesissima novità.

Sono 8 anni che si parla di un sequel di Madoka Magica. Tuttavia, per un motivo o per un altro, la stagione 2 non è mai andata in porto, almeno finora. Lo sceneggiatore, infatti, aveva confermato in occasione dell'uscita del terzo film che la storia non era ancora stata completata, anche se da allora nessuna novità è emersa a riguardo.

A sorpresa, quando le speranze iniziavano ormai ad affievolirsi, un comunicato di Studio Shaft ha confermato che Puella Magi Madoka Magica 2 è attualmente in produzione. Il sequel nasce in concomitanza con l'avvicinarsi del decimo anniversario del franchise nel 2021 che, inevitabilmente, innescherà una serie di progetti a catena inerenti alle avventure delle maghette di Akiyuki Shinbo.

Non ci resta dunque che attendere ulteriori novità in merito all'attesissimo sequel. Vi suggeriamo, ad ogni modo, di restare sintonizzati tra le nostre pagine per non perdervi eventuali aggiornamenti. E voi, invece, cosa ne pensate di questo annuncio a sorpresa, avevate perso le speranze? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.