Puella Magi Madoka Magica: primo trailer e dettagli sul film in arrivo nel 2024

Pubblicata nell’aprile del 2011 la serie anime Puella Magi Madoka Magica si è distinta per la sua originalità e la qualità sia della scrittura del Magica Quartet, sia delle animazioni dello studio d’animazione Shaft. A distanza di dodici anni la serie si aggiornerà presto con un quarto film, presentato durante l’Aniplex Online Fest 2023.

L’evento digitale organizzato per il 10 settembre 2023 si è rivelato ricco di sorprese, tra cui anche i nuovi dettagli sull’isekai reverse cyberpunk Demon Lord 2099, ed è stata un’occasione perfetta per presentare al grande pubblico di appassionati l’ultimo grande progetto di Puella Magi Madoka Magica. Dopo i primi due film riassuntivi della serie, e un terzo film del tutto originale che prosegue la storia, Puella Magi Madoka Magica - Parte 3 - La storia della ribellione, è arrivato il momento di Puella Magi Madoka Magica the Movie: Walpurgisnacht Rising, annunciato inizialmente nel 2021, e la cui data d’uscita è fissata per ora ad un generico 2024.

Durante l’evento è stato pubblicato anche il primo trailer del lungometraggio, e, come potete vedere dal post riportato in fondo alla pagina, la qualità delle animazioni proposte da Shaft è molto elevata. Il video presente rapidamente tutte le protagoniste, portando gli spettatori nell’atmosfera magica quasi onirica, ma altrettanto oscura e pericolosa che da sempre caratterizza la serie e l’ha ormai resa un must per i fan dei majokko.

Alla regia torna Yukihiro Miyamoto, che ha ricoperto il medesimo ruolo durante la produzione della serie e dei precedenti film, affiancato da Junichiro Taniguchi come character designer, e il Magica Quartet alla sceneggiatura. Fateci sapere cosa ve ne pare nei commenti.