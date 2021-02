Pulp Fiction nello stile di Junji Ito: la fan art di un utente trasforma Mia Wallace!

Pulp Ficition, il capolavoro del 1994 firmato Quentin Tarantino, presenta una delle locandine più famose della storia del cinema, con una splendida Uma Thurman coricata su un letto e con le gambe incrociate. La versione originale la conosciamo tutti, ma come cambierebbe se a disegnarla fosse stato il maestro dell'orrore Junji Ito?

La giovane artista Cherrylilly99 ha provato a rispondere alla domanda realizzando il magnifico sketch visibile in calce, in cui Mia Wallace, protagonista del film, viene ritratta con le sembianze di un personaggio dell'autore giapponese. La ragazza ha anche realizzato una versione animata del disegno, visibile cliccando sul link Reddit reperibile in basso.

Il crossover tra le due parti è assolutamente azzeccato, anche perché che ci crediate o no Quentin Tarantino ha ammesso più volte di amare anime e manga, rivelando persino che Ghost in the Shell e Blood: The Last Vampire gli sono piaciuti talmente tanto da convincerlo ad assumere alcuni componenti degli studi di animazione per creare l'intero capitolo dedicato alle origini di O-Ren in Kill Bill: Volume 1. Il cosceneggiatore di Pulp Fiction Roger Avery, tra l'altro, ha anche definito il film di Konosuba come uno dei migliori che abbia mai visto, dandogli un punteggio di 5/5.

E voi cosa ne pensate? Voto a questa fan art? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che ogni giorni ci avviciniamo sempre di più all'uscita di Uzumaki, l'adattamento anime dell'opera magna di Junji Ito.