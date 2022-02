Punisher, per l'editor di Marvel la nuova serie è il 'Born Again di Frank Castle'

La notizia dell'abbandono da parte di Punisher del suo iconico logo del teschio nella nuova serie ha fatto molto discutere. Tom Brevoort, Senior Executive Editor di Marvel, ha deciso di intervenire sulla questione, spiegando che il motivo del cambio logo è coerente con la storia che vedrà il Punitore protagonista, che ha paragonato a "Born Again".

"Il miglior modo che ho per descrivere [la nuova serie] in modo comprensibile, è che ci siamo posti l'obiettivo di realizzare una storia che fosse per Frank Castle ciò che Born Again è stata per Daredevil", spiega Brevoort ai microfoni di Forbidden Planet TV. "Non sto dicendo che si tratta della stessa storia, sicuramente non vedremo la casa di Frank saltare in aria nel corso della storia, ma nello stesso modo in cui Born Again è stata un'esperienza trasformativa per Matt Murdock e Daredevil come serie, questa run di Punisher andrà a ridefinire e cambiare Frank Castle in modo sostanziale".



Daredevil: Born Again (pubblicata in Italia con il nome Daredevil: Rinascita), è una storyline realizzata nel 1986 da Frank Miller e David Mazzucchelli, ed è considerata tra le migliori opere con protagonista Daredevil. Come spiegato da Brevoort, la sua pubblicazione ha rappresentato un punto di svolta nella storia di Daredevil, trasformandolo nel personaggio che è ancora oggi.



La trasformazione di Frank Castle a cui Brevoort fa riferimento sembra volta a privare il Punitore di quei temi più crudi e meno politically correct da cui Marvel sta cercando di prendere le distanze. Nella nuova serie, le armi da fuoco di Punisher saranno sostituite da katane e altre armi bianche, e l'atmosfera urbana e realistica protagonista delle storie del Punitore sarà sostituita da ambientazioni più mistiche, che vedranno Frank Castle in compagnia dei ninja della Mano.



Tra i fan Marvel più ottimisti c'è Kevin Smith che nel commentare il cambio logo del Punitore si è detto fiducioso che questo cambio di rotta per Frank Castle sia solo temporaneo. Nel frattempo, la nuova serie prenderà il via il prossimo mese con la pubblicazione di The Punisher #1 il 9 Marzo 2022, scritto da Jason Aaron, primo dei dodici numeri che andranno a comporre la nuova serie.