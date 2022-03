Punisher, Garth Ennis torna a scrivere una nuova storia del Punitore

Nel corso di un intervento nel podcast Comic Book Couples Counseling, il fumettista Garth Ennis ha confermato di essere al lavoro su una nuova storia di Punisher che, probabilmente, verrà pubblicata nel corso del 2022. La storia, ambientata ai tempi della guerra in Vietnam, vedrà anche la presenza di Nick Fury.

"Devo dire che ci sarà un altro fumetto di Punisher, probabilmente più avanti quest'anno", ha dichiarato Ennis. "Una storia ambientata in Vietnam che andrà a fare da raccordo tra la serie di Nick Fury e Born. Scoprirete cos'è successo tra i due eventi e come sia finito alla Fire Base Valley Forge".



Ennis ha anche aggiunto che la storia potrebbe sorprendere i fan del Punitore per quanto riguarda il racconto delle sue origini: "La trasformazione dalla competenza di Frank al quasi piacere provato nel combattimento non è una linea retta. Non è stato così inevitabile quanto i lettori potrebbero pensare, come scoprirete in questa storia".



Le storie realizzate da Ennis riguardanti Frank Castle sono tra le più influenti nella storia editoriale del personaggio. Dopo aver scritto Punisher Kills the Marvel Universe nel 1995, Ennis ha sceneggiato due serie di Punisher, pubblicate sotto le etichette Marvel Knights e Marvel MAX, destinate ad un pubblico adutlo, oltre a numerose miniserie spin-off.



Recentemente, Marvel ha scelto di prendere le distanze dall'iconografia storica del personaggio, abbandonando l'iconico logo del teschio del Punitore, per sostituirlo con un emblema più elaborato e fantasy. Anche le storie di Frank Castle hanno subito uno stravolgimento, col personaggio che è entrato a far parte dei Ninja della Mano e ha iniziato a utilizzare katane e spade in sostituzione delle classiche armi da fuoco.



Nonostante le critiche del fandom, l'editor di Marvel Tom Brevoort ha elogiato il nuovo corso della serie, paragonandolo, in termini di importanza per il personaggio, a Daredevil Rinascita.