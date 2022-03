Punisher, il primo numero della nuova serie modifica le origini di Frank Castle

La nuova serie a fumetti dedicata al Punitore ha iniziato a far discutere i lettori già prima della sua uscita, con l'annuncio dell'abbandono dell'iconico logo a forma di teschio. Con la pubblicazione di Punisher #1, Marvel aggiunge altra carne al fuoco: il numero va a modificare uno dei punti cardine della storia di origini di Frank Castle.

Jason Aaron, Jesús Saiz e Paul Azaceta, in Punisher #1, raccontano l'inizio di un'avventura che vede Frank Castle in una situazione completamente inedita. Il Punitore è stato reclutato dai ninja della Mano, organizzazione dal background soprannaturale spesso presente nelle storie di Daredevil.



In questa nuova serie, questa setta ha visto in Frank Castle il "Pugno della Bestia", una figura chiave per sbloccare un misterioso potere noto come "Potere della Bestia". In cosa consista questo potere, al momento, non è noto. Punisher #1, in ogni caso, vede Castle già in azione per conto della Mano, armato di Katane e vestito con la sua nuova uniforme, con tanto di nuovo emblema in sostituzione del classico teschio.



Il numero si conclude, in ogni caso, con un vero e proprio colpo di scena: Maria, la moglie di Frank rimasta uccisa assieme ai suoi figli nella storica sparatoria a Central Park che ha dato i natali al Punitore, è in realtà viva. La tavola mostra che Maria ha ancora le cicatrici lasciate dai proiettili, lasciando intendere che sia stata, probabilmente, riportata in vita dalla Mano come fatto in passato con il personaggio di Elektra.

Non è chiaro se la mano riserverà lo stesso trattamento anche ai figli di Frank ma, considerato il ruolo che la morte dei suoi cari ha avuto nella storia di origini del Punitore, il solo ritorno in vita di Maria va a cambiare il personaggio nelle sue fondamenta.



Come questo andrà ad impattare nella storia di Frank Castle, lo scopriremo nel corso dei prossimi mesi. Ricordiamo che, nelle scorse settimane, l'editor di Marvel aveva paragonato il nuovo Punisher a Born Again, in relazione all'importanza che la storyline avrà sul personaggio. Il prossimo numero, Punisher #2, verrà pubblicato negli Stati Uniti il 13 Aprile. Non ci sono ancora informazioni circa l'arrivo di questa nuova serie in Italia, ma dovremmo saperne di più nelle prossime settimane.