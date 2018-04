Punisher: War Machine, Pantera Nera e le altre novità Marvel annunciate al Napoli Comicon

Dopo la conferenza stampa tenuta per annunciare le prossime novità proposte sotto l’etichetta Planet Manga, la divisione italiana di Panini Comics, in occasione della seconda giornata del Napoli Comics 2018, ha svelato i propri piani circa le future uscite Marvel.

Durante la conferenza stampa sono intervenuti Marco M. Lupoi (Direttore editoriale), Marco Rizzo (Editor) e Nicola Peruzzi (Coordinatore editoriale), i quali hanno parlato al pubblico degli importanti cambiamenti cui assisteremo nei prossimi mesi.



Stando a quanto rivelato durante la kermesse, tutte le serie Marvel saranno composte da 48 pagine, ed eccezione di Amazing Spider-Man e quelle legate alla sfera degli X-Men; inoltre, le pubblicazioni avranno nuovamente una cadenza mensile, ad eccezione di Amazing Spider–Man e Wolverine, che al contrario resteranno quindicinali. Assisteremo poi al ritorno di alcune testate come Daredevil & Hulk e Iron Man & Thor, le quali proporranno accostamenti già noti ai lettori italiani.



Nel secondo cofanetto dell’Infinito, che a quanto pare verrà commercializzato nel mese di dicembre, troveremo Infinity Abyss, Marvel Universe: The End, la serie Thanos di Jim Starlin degli inizi del 2000, le OGN, Cosmic Powers e The Infinity Watch.



Per restare in tema Thanos, il volume Thanos: Infinity Siblings di Jim Starlin e Alan Davis approderà in libreria e fumetteria nel mese di luglio, mentre Thanos contro Thanos di Donny Cates e Geoff Shaw lo seguirà a ruota libera il mese successivo.



Buone nuove anche per gli appassionati di Venom, i quali, a partire dal prossimo settembre, potranno sfogliare il volume da collezione Venom: Origini Oscura di Zeb Wells e di Angel Media, mentre a ottobre sarà la volta di Venom: Protettore Letale, contenente Venom Lethal Protector di David Michelinie, Mark Bagley e Ron Lim, e Funeral Pyre, di Potters e Lyle. A novembre, invece, sarà disponibile il volume Speciale Venom + X-Men: Veleno X.

Sempre nel mese di ottobre potremo poi leggere Incredibile Hulk vol. 6, Tu sei Deadpool! – Il Fumetto Game e Le Grandi Storie di Fantascienza (che conterrà storie tratte da Tales of Suspense e Strange Tales), senza dimenticare X-Men: Guerre ad Asgard di Chris Claremont, Paul Smith e Arthur Adams e X-Men: Vitamorte di Barry Windsor-Smith, che verranno entrambe proposte all'interno della collana Grandi Tesori Marvel.

Nel mese di novembre sarà la volta di Marvel Deluxe – S.H.I.E.L.D. di Jonathan Hickman e Dustin Weaver, Marvel Masterworks – Namor, il Sub-Mariner vol. 1, e dell'attesissima edizione Grimorio de La Saga di Fenice Nera. A dicembre, poi, vedrà la luce l'edizione Grimorio di Avengers Forever di Kurt Busiek e Carlos Pacheco.

Tra novembre e dicembre, la collana Marvel Omnibus accoglierà rispettivamente La Tomba di Dracula di Marv Wolfman e Gene Colan e Excalibur di Chris Calremont e Alan Davis, mentre la collana Marvel History proporrà Thunderbolts vol. 2 di Kurt Busiek e Mark Bagley (ottobre), Doctor Strange: Cos’è che ti distruba, Stephen? di P. Craig Russel (ottobre) e Pantera Nera: Panther’s Quest di Don McGregor e Gene Colan (novembre).

Tra le nuove uscite Marvel Collection segnaliamo L’Ascesa di Pantera Nera, attualmente previsto per il mese di ottobre, Punisher: War Machine, in uscita a novembre, e Legione: Trauma, che raggiungerà le fumetterie d'Italia a fine anno.

Il volume 'Eroi Marvel in bianco e nero: X-Men' di Chris Claremont e Jim Lee, infine, sarà disponibile già dal prossimo luglio in libreria e fumetteria.



Nella seconda metà dell'anno ci aspetta dunque un ricca selezione di contenuti, ma quale fra i tanti annunci effettuati in data odierna da Marvel Italia ha catturato maggiormente la vostra curiosità? Fateci conoscere le vostre preferenze attraverso i commenti!