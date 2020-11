Quante puntate ha Boruto? Ecco la guida per evitare gli episodi filler

Quante volte vi è balenata in mente l'idea di recuperare l'anime di Boruto: Naruto Next Generations per poi mollare la presa a causa dei numerosi episodi filler? Questa guida si prende l'onere di riassumere quali sono le puntate canoniche e non in modo tale da avere una coerenza con gli eventi del manga.

L'adattamento animato del manga di Boruto è nato sotto un'ottima luce per poi finire ben presto inondato dalle critiche dei fan sempre più esasperati dalla mole assurda di episodi filler messi in campo da Studio Pierrot. Eppure, nonostante l'astio della community, Boruto continua ad essere uno dei capisaldi di TV Tokyo nonché la fonte di reddito principale del franchise, insieme al merchandising, a fronte delle scarse vendite del manga. Ad ogni modo, qualora siate interessati a recuperare l'adattamento televisivo, soprattutto in virtù del ritorno di Masashi Kishimoto alla sceneggiatura, la lista degli episodi canon e filler qui segue:

Episodio 1: metà canon e filler;

Episodio 2 a 18: filler;

Episodio 19 a 24: canon;

Episodio 25 a 38: filler;

Episodio 39: canon;

Episodio 40 a 52: filler;

Episodio 53 a 66: canon;

Episodio 67 a 147: filler ;

; Episodio 148 a 151: canon;

Episodio 152 a 174: filler;

Con il n°175 "Oltre i Limiti!", atteso al debutto il 22 novembre, proseguirà la striscia di puntate filler per un totale di appena 60 episodi canonici, un numero strettamente esiguo se rapportato alla mole di saghe messe in campo da Studio Pierrot. Vi basti pensare, infatti, che per tutto il 2019 non è stata tramessa nemmeno una puntata canon del manga. Ad ogni modo, questa lunga sequela di filler sembra essere destinata a terminare durante il Jump Festa 2021 quando Shueisha dovrebbe annunciare il prossimo inizio di una saga ispirata agli eventi del manga.

