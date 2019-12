Il punto debole di Urashiki svelato nell'ultima puntata di Boruto: Naruto Next Generations

In quest'ultimo periodo l'anime di Boruto: Naruto Next Generations si è concentrato sull'arco narrativo del passato, in cui Sasuke e Boruto tornando indietro nel tempo, a quando l'Uchiha era appena scappato dal villaggio, per fermare Urashiki intenzionato a prendere il chakra della volpe da un Naruto ben più giovane e quindi meno potente.

Abbiamo trattato, puntata dopo puntata, gli avvenimenti che si sono susseguiti, dando grande spazio a tutto ciò che i nostri eroi hanno dovuto affrontare. La scorsa settimana è andata in onda la penultima puntata di questo arco narrativo, dal titolo: "L'Ultima Battaglia, Urashiki" in cui abbiamo assistito allo scontro risolutivo tra l'Otsutsuki e Boruto, Sasuke, Jiraiya e Naruto giovane. È proprio durante tale puntata che ci è stato anche rivelato il più grande punto debole del nemico.

Infatti, durante il combattimento, Urashiki ha manifestato la sua vera forma divina, scatenando un potere formidabile. Ed è proprio qui che l'Otsutsuki si tradisce. Credendo di essere molto più forte dei suoi avversari e soprattutto sottovalutando sia il potere combinato di Naruto e Boruto, sia quelle dei due maestri Sasuke e Jiraiya, Urashiki combatte senza cautela e sarà proprio tale mancanza la sua rovina.

Sicuramente se avesse combattuto senza sottovalutare l'avversario che aveva di fronte, avrebbe tranquillamente vinto o per lo meno sconfitto alcuni dei nostri eroi. Ma così non è stato e adesso, di Urashiki Otsutsuki, non rimane che la polvere dispersa tra le piaghe del tempo.

La cosa interessante da capire ora è se tali avvenimenti, che hanno visto largamente coinvolti Naruto e Jiraiya, avranno ripercussioni nel presente, specialmente nel personaggio di Naruto. Per rispondere, non ci resta che attendere e guardare il proseguo degli eventi.

Questo arco narrativo di Boruto ha creato un incongruenza rispetto alla storia raccontata nel manga?