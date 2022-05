A che punto è My Hero Academia? Le parole dell'autore sul finale del manga

Kohei Horikoshi ha deciso il finale di My Hero Academia da tempo. Deku aveva quindi una conclusione già prestabilita fin dalle prime fasi gestazionali, e ora la sta per raggiungere. Già, perché l'autore ha reso noto da tempo che la storia è entrata nelle sue fasi conclusive e che non mancherà molto alla fine della serializzazione.

È passato più di un anno da quando Kohei Horikoshi ha confermato questa situazione, e ora sembra mancare davvero poco al termine di My Hero Academia, dato che la guerra finale è già iniziata e tutti gli scontri sono stati decisi, con i personaggi quasi tutti al loro posto. Mentre la serializzazione continua su Weekly Shonen Jump, va avanti anche la pubblicazione dei tankobon, con My Hero Academia 34 con Star and Stripe che ha fatto il suo esordio tra gli scaffali proprio in queste ore in Giappone.

Un commento condiviso su questo volume non lascia spazio a dubbi sulla situazione: la fine è vicina. "Finalmente riesco a vedere il traguardo. È una sensazione davvero strana il giungere a questo punto. In passato, avrei disegnato semplicemente senza alcuna attenzione per il futuro, ma ora mi chiedo quante volte ancora disegnerò questi personaggi? Il cambiamento fa paura quando gli anni passano. Beh, non dovrei fossilizzarmi su questo! Ci vediamo al prossimo volume!"

Il commento di Horikoshi sulla situazione di My Hero Academia è chiaro, al manga manca davvero poco. A breve sarà il momento di salutare Deku e tutti gli altri eroi che hanno combattuto per quasi un decennio.