A che punto è la produzione di Bleach? Ecco su quale storia stanno lavorando gli animatori

L'Anime Expo 2022 ha portato tante novità per tanti titoli, e Bleach non è stato esente da tutto ciò. Il trailer di Bleach: Thousand Year Blood War ha portato su schermo Ichigo e alleati, ma anche i nuovi nemici che minacciano lo stato pacifico della Soul Society e dell'intera piramide delle anime costruita da Tite Kubo anni fa.

Il trailer si è concentrato su Ichigo e su tutti gli altri personaggi che appariranno nella primissima fase dell'anime, ma ovviamente c'è molto altro in arrivo. L'ultima saga di Bleach infatti è molto lunga e ci saranno clamorosi ritorno e anche qualche flashback. E a proposito di questo, la produzione rivela su quale arco narrativo stanno lavorando in questo momento.

Bleach: Thousand Year Blood War si sta occupando al momento dell'arco "Everything But the Rain", tratto dal titolo del volume 60 del manga e che si concentra su un flashback molto particolare con i genitori di Ichigo. Di quest'arco finale sono stati quindi adattati circa otto volumi, con circa 14 restanti. Sarà quindi un lavoro ancora molto lungo e che vedrà al suo interno anche delle novità, dato che Tite Kubo ha già specificato che ci saranno momenti inediti che non riuscì a inserire nel suo manga durante la pubblicazione.