PV e data di uscita per Assault Lily, il nuovo anime dai creatori della Monogatari series

Passato inizialmente in sordina, il nuovo progetto dei talentuosi ragazzi di Studio Shaft intitolato Assault Lily: Bouquet si è mostrato ancora una volta con un nuovissimo trailer ufficiale, rivelando anche Opening, Ending Theme e data di uscita della prima stagione. A primo acchito, la serie sembra essere tutto fuorché un prodotto di bassa lega.

L'anime è un adattamento 1:1 di Assault Lily: Ichiryuutai e Assault Lily Arms, le due light novel scritte da Hiroyuki Kasama e pubblicate rispettivamente nel 2015 e nel 2017. La sinossi dell'opera recita quanto segue: "In un futuro prossimo l'umanità sarà quasi completamente distrutta da delle creature soprannominate "Huge". Durante la guerra, gli uomini creeranno le CHARM (Counter Huge Arms), delle macchine nate dalla scienza e dalla magia. Per funzionare al meglio, le CHARM devono essere guidate da delle ragazzine, soprannominate a loro volta "Lilies". La storia segue le avventure di alcune di queste Lilies, impegnate prima in un addestramento tramite la caserma "Gardens" e poi nella guerra contro queste spaventose creature".

Il trailer mostra qualche spezzone tratto dai primi episodi, oltre che la sigla di apertura "Sacred World" e quella di chiusura "Edel Lilie". La prima è stata curata dalla girl band RAISE A SUILEN, per la prima volta impegnata nella realizzazione di un'OP anime, mentre la seconda è stata scritta e interpretata da Hitotsuyanagi-tai. Il periodo di uscita dell'anime è fissato per luglio 2020.

Vi ricordiamo che nello stesso periodo uscirà anche la seconda stagione di Re: Zero, recentemente rimandata a causa di problemi legati alla diffusione del Coronavirus.