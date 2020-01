Il trailer di Koisuru Asteroid è una gioia per gli occhi, l'anime è disponibile da oggi

In contemporanea con il suo attesissimo debutto su Crunchyroll, il nuovissimo anime seinen Koisuru Asteroid ha svelato tutte le informazioni riguardanti la messa in onda della prima stagione. In cima all'articolo potete dare un'occhiata allo splendido trailer di lancio sottotitolato, condiviso poco tempo fa dallo studio di animazione Doga Kobo.

Casomai non aveste mai avuto il tempo di recuperare i 3 Volumi dell'opera originale di Quro, vi ricordiamo che la sinossi dell'opera recita quanto segue: "Mira, una studentessa, sogna di unirsi al club di astronomia della propria scuola per mantenere la promessa fatta tempo prima ad un uomo. Decisa a scoprire nuovi asteroidi, Mira deve però fare i conti con un problema: il club di astronomia della scuola è stato smantellato e successivamente fuso con quello di scienze della Terra".

Come riportato in precedenza, l'anime è disponibile da oggi su Crunchyroll con i sottotitoli in italiano e continuerà la sua programmazione ogni venerdì, fino alla messa in onda del dodicesimo e ultimo episodio. Il pilot ha anche mostrato un piccolo video a scopo educazionale con protagonisti alcuni personaggi dell'anime, in maniera simile a quanto fatto nel corso dei mesi precedenti da Dr. Stone.

Lo staff, capitanato dal regista Daisuke Hiramaki (Pokemon X & Y, Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai), vanta anche la presenza dello sceneggiatore Yuka Yamada (Samurai Warrios, Digimon) e del character designer Jun Yamazaki (Three Colors, Uzamaid!). Tra le altre informazioni sono stati anche rivelati i titoli delle due sigle, rispettivamente Aruiteiko! della cantante Nao Toyama (doppiatrice della vice-presidente Mikage Sakurai nella serie) e Yozora di Minori Suzuki.

