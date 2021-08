Pyramid Head in un cosplay al femminile: l'orrore di Silent Hill diventa seducente

È passato diverso tempo dall'uscita dell'ultimo Silent Hill. Il brand però non è di certo caduto nel dimenticatoio, tutt'altro, con un pubblico sempre in attesa di novità. Possiamo però rigiocare le passate versioni disponibili ormai per varie piattaforme, ripercorrendo le sfide survival horror dove è inevitabile la presenza di Pyramid Head.

Il mostro di Silent Hill, conosciuto con vari appellativi derivanti da traduzioni italiane tra cui Testa di Piramide o Testa a Piramide, Piramide Rossa, Uomo Nero o Testa di Triangolo, è iconico e distintivo per il brand. Sono in tanti ad averlo anche riprodotto in un cosplay, mostrandone la caratteristica principale, l'elmo che copre la testa a forma di piramide. Abbiamo infatti visto un cosplay di Pyramid Head realizzato da Jessica Nigri e mostrato sia con foto che con un video ben editato.

Proprio da quest'ultima realizzazione è giunta l'ispirazione per Fariko, altra cosplayer che ha deciso di vestire i panni della creatura. Come spiega lei stessa nel post di Instagram visibile in basso, questo cosplay di Pyramid Head è stato ispirato da Jessica Nigri. Vediamo la creatura horror con la tipica copertura gigante della testa, mentre il resto del corpo è coperto di sangue umano.