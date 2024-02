Qual è l'anime più visto del 2023? C'è un vincitore a sorpresa

Pochi giorni fa si è tenuta la sesta edizione dei Global Demand Awards e un anime ha vinto la sezione "Programma televisivo più richiesto al mondo nel 2023" contro alcune importanti produzioni, sorpassando persino titoli iconici come "The Last of Us", "L'Attacco dei Giganti", "One Piece" e "The Mandalorian". Ma di chi si tratta?

A vincere quest'ambito premio è stato Jujutsu Kaisen 2, la seconda stagione dell'anime di Studio MAPPA, adattamento del manga del talentuoso Gege Akutami. Questo titolo non ha solo vinto come "Programma televisivo più visto al mondo", ma si è aggiudicato anche la categoria "Serie anime più vista" del 2023. Questo doppio successo ha consolidato ulteriormente la posizione della serie nell'industria dell'animazione, confermandola come una vera e propria icona moderna.

I Global Demand Awards si distinguono per la loro metodologia trasparente, basata solo sui dati. Privi di giudici, questi premi si basano esclusivamente sulla domanda empirica del pubblico mondiale e viene analizzato l'impatto delle serie TV, dei film e degli spettacoli su oltre 200 mercati globali e varie piattaforme di streaming.

Ma qual è la trama della seconda stagione di Jujutsu Kaisen? Nel 2006, la Tokyo Metropolitan Jujutsu High è permeata dalle accese discussioni di due inseparabili amici, Satoru Gojo e Suguru Geto. Convinti della loro forza come Stregoni di Grado Speciale, si impegnano a scortare Riko Amanai verso un'entità cruciale per il bene del mondo degli stregoni. Tuttavia, la missione mette a dura prova la loro amicizia, immergendoli in un vortice di conflitti morali.

Dodici anni dopo, studenti e stregoni devono lottare contro le temibili maledizioni, alimentate dalle emozioni negative degli uomini e desiderosi di eliminare gli umani per creare un mondo dominato dalle energie maledette. Con l'attacco orchestrato alla stazione di Shibuya, i jujutsu si preparano a combattere per proteggere gli innocenti.