Qual è l'anime più lungo di sempre andato in onda in Giappone? Non indovinereste mai

Naruto è stato un anime molto lungo, ONE PIECE lo è ancora di più ed è arrivato quasi alle porte dei 1000 episodi. A superarli entrambi però ci pensa Detective Conan. Eppure non è l'anime dell'investigatore con gli occhiali quello più lungo del Giappone. Ce n'è infatti uno che ha un ammontare di episodi trasmessi incredibile.

Qual è l'anime più lungo del Giappone? Il nome non è di certo noto ai fan occidentali che hanno a disposizione soltanto i titoli più commerciali come quelli sopra citati. Però in Giappone questa serie è popolarissima e non a caso va in onda da oltre 50 anni. Stiamo parlando di Sazae-san, anime tratto dall'omonimo manga yonkoma di Machiko Hasegawa. L'anime di Sazae-san è in onda dal 5 ottobre 1969, ovvero 52 anni, e ha quindi trasmesso una cifra impressionante di episodi.

Ogni episodio di Sazae-san dura sette minuti e l'emittente Fuji TV ne trasmette tre di fila ogni domenica ininterrottamente da decenni. A testimoniare la popolarità di questo prodotto sconosciuto fuori dal Sol Levante è la raccolta dei dati dello share che conferma un valore sempre intorno al 20%. Per la sua lunghezza, Sazae-san ha vinto un Guinness World Record nel 2019 come anime più lungo della storia.

Sul fronte manga, invece, c'è Golgo 13 a detenere il record con ben 201 volumi pubblicati.