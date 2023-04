Qual è l'anime più atteso della primavera 2023? Non è Demon Slayer Stagione 3

La sorprendente e bellissima stagione anime invernale 2023 è giunta al termine per lasciare spazio alla primavera e a una nuova ondata di serie animate. Mentre i primi debutti sono già arrivati, i fan hanno avuto modo di decretare l'anime più atteso della primavera 2023.

Attraverso un sondaggio condotto nel mese di marzo, l'utenza di Anime Trending ha eletto la serie anime maggiormente è attesa in questa nuova stagione. Il pronostico è stato ribaltato, quella che doveva essere una vittoria scontata per Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba Stagione 3 si è rivelata invece una sconfitta. Ma se non sono Tanjiro e compagni i vincitori, allora quale è l'anime più atteso della primavera 2023?

Altro grande esordio di questa stagione è stato quello di Jigokuraku – Hell's Paradise, che ha già convinto i fan grazie al grande lavoro di MAPPA per la premiere, e di Mashle: Magic and Muscle. Anche in questo caso, però, non stiamo parlando dei vincitori. Ecco la classifica dei 10 anime più attesi dai fan di Anime Trending per la primavera 2023:

10. Mashle: Magic and Muscles

9. Yamada-kun to Lv999 no Koi wo Suru (Loving Yamada at Lv999)

8. Hell’s Paradise: Jigokuraku

7. Watashi no Yuri wa Oshigoto desu! (Yuri is My Job!)

6. Dr. Stone: New World

5. Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury Stagione 2

4. Tonikawa: Fly Me To The Moon Stagione 2

3. KonoSuba!: An Explosion to Another World!

2. Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba Stagione 3: Swordsmith Village Arc

1. Oshi no Ko

Ad aver sconfitto la concorrenza è ad essere stato incoronato come più atteso della stagione in corso è dunque Oshi no Ko, il thriller sulle idol di Ai Hoshino. Vi salutiamo lasciandovi al più recente trailer di Oshi no Ko. E invece, qual è il vostro anime più atteso per questi mesi primaverili?