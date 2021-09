Qual è l'anime più brutto di sempre? Tutti i candidati in lista

Si discute sempre di quali siano gli anime più belli, quei prodotti che ti fanno saltare dalla sedia o ti lasciano un segno nel profondo. In quel caso, ci sono molte discussioni su Fullmetal Alchemist e tanti altri titoli del genere. Ma non si parla quasi mai degli anime più brutti di sempre.

Inevitabilmente nelle produzioni ogni tanto capita un meccanismo inceppato o qualcosa che vada storto, o magari la presenza di una visione creativa non particolarmente brillante e coinvolgente. Il risultato in quei casi è un anime brutto da guardare, sotto la sufficienza e che non verrà di certo ricordato. Tuttavia ci sono prodotti talmente brutti da meritare uno sguardo giusto per capire cosa non fare. Ecco quindi quali sono gli anime più brutti di sempre secondo i fan.

In tempi recenti, su Twitter i fan fanno i nomi di serie come Gibiate, finito nell'occhio del ciclone durante la sua trasmissione, Pupa, Kakugo no Susume e The Detective is Already Dead. Andiamo però a vedere ciò che è presente su MyAnimeList, il sito più famoso del settore e che consente ai fan di dare un proprio voto. Secondo il portale, l'anime più brutto di sempre è l'OVA Tenkuu Danzai Skelter+Heaven, con un voto complessivo di 1,85 dato da oltre 29000 persone. Un risultato difficile da pareggiare.

Se ci spostiamo nell'ambito dei film animati, il progetto più brutto è "Nami", che ha ricevuto una media voto di 2,30 da circa 13000 persone. E invece la serie più brutta? In questo caso, l'anime più brutto è EX-Arm con il suo 2.96 assegnato da oltre 66000 utenti del sito. Trasmesso di recente anche su Crunchyroll, EX-Arm è stato in grado di far dimenticare Gibiate ed è riuscito a mettere d'accordo tutti in rete, un caso più unico che raro di anime da guardare perché brutto. E secondo voi invece qual è l'anime più brutto?