Qual è l'anime più disturbante di sempre? Ecco un titolo bandito anche in Giappone

Si parla spesso degli anime più belli di sempre, capolavori eterni e popolari che vengono guardati da ogni fan. E se invece andassimo dall'altro lato? Tralasciando gli anime peggiori secondo il pubblico, ecco qual è l'anime più disturbante bandito ovunque, anche in Giappone.

Shojo Tsubaki, questo il titolo originale dell'anime, è un film che racconta la storia di una ragazzina di 14 anni chiamata Midori. Durante il corso della sua vita, Midori affronta tante difficoltà: inizia a vendere fiori sul ciglio della strada per cercare di aiutare la propria madre malata, quando un individuo inquietante la avvicina in strada offrendole riparo, se mai dovesse servirle. Dopo l'incontro con questo individuo, Midori torni a casa per trovare il corpo della madre divorato dai ratti.

Orfana e sola, Midori decide di unirsi a un circo, ma soffrirà molto a causa di un gruppo di circensi che abusa di lei emotivamente e sessualmente. Naturalmente la storia non finisce così, dato che gli eventi a cui dovrà andare incontro la bambina sono tanti, tra cui il massacro di animali e altre attenzioni indesiderate. Alla fine dell'anime, Midori si innamorerà di vecchio mago nano che si fa chiamare Wonder Masamitsu che, nonostante la grande differenza d'età, ricambia le sue attenzioni.

Durante la valutazione del film, diversi paesi hanno deciso che il contenuto di quest'anime era troppo esplicito e disturbante e pertanto la direzione principale è stata quella di bandire Midori, la ragazza delle camelie dai cinema di tutto il mondo. Il film Shojo Tsubaki è l'adattamento del manga di Junji Ito "Midori, la ragazze delle camelie", che a sua volta è un adattamento dell'omonimo libro scritto da Suehiro Maruo nel 1984.

Non è un caso se Hiroshi Harada, regista che ha lavorato anche a Doraemon e Furusato saisei: Nippon no mukashibanashi, ebbe molta difficoltà nel trovare investitori che credessero nel progetto, obbligandolo poi a dare fondo ai suoi risparmi personali per la produzione. Il film richiese 5 anni per essere completato, con Harada che si occupò non solo della regia, ma anche del ruolo di sceneggiatore, artista degli storyboard e key animator, per l'impossibilità di reperire ulteriore staff.