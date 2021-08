Qual è l'anime con più filler in assoluto? I record che non piaceranno ai fan

Diciamolo, molto spesso i filler sono episodi dimenticabili. In particolare certi anime di lunghissimo corso con pubblicazione settimanale e interrotta hanno fatto uso di questa strategia per guadagnare tempo. Naruto e Bleach sono alcuni degli emblemi più famosi di questa strategia e che hanno portato a forti critiche dai fan.

Basti pensare che Naruto: Shippuden ha oltre 200 episodi filler e completamente saltabili per godersi la storia. Eppure non è l'anime del ninja biondo quello con più episodi filler in assoluto. Analizziamo le varie classifiche per capire qual è l'anime con più filler in assoluto e in percentuale.

L'anime con più filler in assoluto è Detective Conan, con 440 episodi filler su 1016 episodi finora trasmessi. Un numero impressionante e che doppia addirittura quelli di Naruto: Shippuden, che però gode della metà degli episodi. Ma al ninja biondo spetta invece un altro record: Naruto è l'anime con la sequenza filler più lunga di sempre. Gli episodi dal 136 al 219, 83 in totale, infatti sono tutti creati appositamente per l'anime e non aggiungono nulla alla trama.

E invece in percentuale? Stavolta ci spostiamo su tutt'altro prodotto con Trigun. Con i suoi 26 episodi, l'anime di Trigun è praticamente quasi tutto filler. Infatti ha ben 17 episodi riempitivi, ben il 65% del totale. L'anime è seguito a stretto giro da Black Butler (63%), Hayate the Combat Butler (60%) e To-Love Ru (55%).

Per il resto, altri titoli noti per avere tantissimi filler sono Bleach, Fairy Tail, Ranma 1/2 e ONE PIECE, facenti parte della lista degli anime con più filler in assoluto.