Qual è stato l'anime preferito dai fan nella stagione primaverile? Ecco la top 10

La stagione primaverile quest'anno ha portato con sé tanti titoli molto interessanti, tra cui la nuova stagione di My Hero Academia. Eppure, la nuova serie dell'adattamento anime del manga ideato da Kohei Horikoshi si piazza soltanto al terzo posto tra i titoli preferiti dai fan in Giappone negli ultimi 3 mesi.

Mentre My Hero Academia 5 entra nel nuovo cour, nel frattempo i fan in Giappone hanno iniziato a tirare le somme sui titoli della stagione primaverile. Attraverso un sondaggio per il noto portale nipponico di animeanime.jp, gli spettatori ne hanno approfittato per votare quali, a loro avviso, sono state le migliori serie degli ultimi tre mesi. A conquistare la prima posizione è infatti Backflip!!, opera tra l'altro disponibile sottotitolato in italiano su Crunchyroll. Le altre posizioni, invece, qui seguono:

Backflip!!; Vivy: Flourite Eye's Song; My Hero Academia 5; Fruit Basket the Final; Tokyo Revengers; 86 - Eighty Six; Kingdom; Shadow House; Zombieland Saga - Revenge; SSSS.DYNAZEON;

L'ultima produzione di studio ZEXCS e il nuovo anime originale di WIT Studio stanno infatti riscuotendo un enorme successo in patria, merito anche di un florido merchandising. E voi, invece, quali di questi titoli avete visto e state continuando a seguire? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.