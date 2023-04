Qual è stato l'anime più visto in streaming del 2022? Spy x Family meglio di Demon Slayer

Dopo le perdite causate dalla pandemia da Covid-19 nel 2021, il 2022 è stato un anno di grande ripresa per l'industria animata giapponese. A spingere e trainare il medium sono stati alcuni grandiosi debutti, come quello di Spy x Family, uniti ad anime sempreverdi come ONE PIECE e Demon Slayer.

Ma sapete qual è stato l'anime più visto in streaming del 2022? Ebbene, Spy x Family continua a fare incetta di premi battendo la concorrenza agguerrita di nomi altisonanti come Attack on Titan o Chainsaw Man. Spy x Family tornerà già nel 2023 con la seconda stagione dell'anime e con il debutto al cinema con l'anime movie CODE: White.

La produzione in collaborazione tra CloverWorks e WIT Studio ha convinto il pubblico riuscendo ad arricchire l'opera di successo di Tatsuya Endo grazie a un comparto tecnico e sonoro di eccellente fattura. Queste caratteristiche, unite alla splendida caratterizzazione della famiglia Forger, ha permesso a Spy x Family di essere l'anime più visto in streaming del 2022. Questa la classifica completa:

Spy x Family

Demon Slayer

One Piece

Detective Conan

Attack on Titan

Kingdom

Chainsaw Man

Jujutsu Kaisen

Gundam

My Hero Academia

Doraemon

Ranking of Kings

Crayon Shin-Chan

Dragon Ball

Pokemon

JoJo's Bizarre Adventure

Haikyuu

Gintama

Evangelion

Golden Kamuy

Il rapporto annuale pubblicato da GEM Partners sottolinea dunque il successo di Spy x Family in streaming. Tuttavia, l'opera più popolare in Giappone è Demon Slayer. Stando a Video Research Ltd., l'anime di Demon Slayer è il più visto in diretta televisiva, con uno share medio di 18 milioni di spettatori e con un picco di 25,97 milioni di spettatori in concomitanza con la messa in onda dell'episodio 11.