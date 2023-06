Qual è l'arco narrativo di Demon Slayer 4 e quanto dura? Tutte le informazioni

La conclusione della terza stagione di Demon Slayer ha portato a degli sconvolgimenti importanti. I cacciatori di demoni hanno messo a segno un'altra grande vittoria abbattendo Gyokko e Hantengu, quinta e quarta luna crescente, quindi due dei demoni più forti al servizio di Kibutsuji Muzan. E questo senza perdite di nessun tipo.

Le vicende di Nezuko e la furia di Muzan però lasciano ancora tante cose da approfondire, e per questo arriverà Demon Slayer 4 in futuro. L'annuncio è stato già effettuato da Ufotable, che ha già creato locandine e sottotitolo per la prossima stagione. Il prossimo arco narrativo è deciso: di cosa tratterà Demon Slayer 4 e quanti capitoli adatterà?

Come recita il sottotitolo, Ufotable ha deciso di concentrare la stagione sull'arco narrativo dell'allenamento dei pilastri. La saga inizia con il capitolo 128 e dura fino al capitolo 136. Si tratta quindi di pochissimi capitoli che potrebbero essere adattati in appena tre o quattro episodi. Quindi è da capire se Ufotable ha intenzione di andare oltre, adattando anche una parte della grande saga finale, oppure se ha in previsione di allargare ulteriormente questo arco narrativo, introducendo battaglie e demoni che non sono originari del manga.

Al momento non ci sono informazioni, se non il breve teaser pubblicato con tutti i pilastri ancora vivi. Per chi invece non volesse attendere, ecco da che capitolo leggere Demon Slayer per proseguire dopo gli eventi della stagione 3.