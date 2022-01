Qual è la battaglia migliore di Dragon Ball Z? Un post su Twitter fa scatenare i fan

Ci sono tanti momenti epici in Dragon Ball , ma la domanda di un fan su Twitter ha fatto scatenare un'accesa discussione. Postando un video su un combattimento tra Bu e Vegeth, l'utente Sloth sottolinea come i combattimenti in Dragon Ball Z siano semplicemente fantastici . Il post però è stato preso d'assalto da tanti altri fan che hanno postato video, immagini e gif delle loro scene di combattimento preferite di Dragon Ball Z.

Dragon Ball Z fights are fucking amazing 🤜💥🤛pic.twitter.com/FMmcXMR9TS — SLO (@SLOplays) January 8, 2022

I love whenever Studio Cockpit’s involved: pic.twitter.com/GZDPsszttF — Akirale Torimaki (鳥巻 明レ、トリマキ アキラレ) (@AkiraleTorimaki) January 9, 2022

I really love how they give such impact to hits like in this movie.https://t.co/lp1LJEmxEU — Cɾιʂʂƚσϝϝ (@crisstoff89) January 8, 2022

this part of the fight was dope as well! pic.twitter.com/094CmQMuf6 — Mtwarrior ✨ (@Mtwarrior) January 8, 2022

My favs: Kaioken Goku vs Frieza on Planet Namek, Goku vs Cell at the start of cell games — viar desai (@viardesai38) January 8, 2022