Qual è il caso più horror e macabro di Detective Conan? Gli episodi più oscuri dell'anime

Uno degli anime più longevi è Detective Conan, tratto dall'omonimo manga di Gosho Aoyama. Il detective bambino che narcotizza continuamente Goro e risolve omicidi ovunque ci ha mostrato diversi scenari. Ma quali sono gli episodi di Detective Conan con i casi più macabri e horror?

Ecco quali sono gli episodi più paurosi e macabri di Detective Conan.

Gli episodi 11 e 12 (in originale un unico episodio da un'ora), intitolati "Il caso della sonata al chiaro di luna" . Una serie di omicidi legati dalla musica, una magione su un'isola che andò in fiamme e tanta morte.

. Una serie di omicidi legati dalla musica, una magione su un'isola che andò in fiamme e tanta morte. Gli episodi 34 e 35 intitolati "L'uomo bendato" . Conan, Ran e Sonoko vengono invitati in una villa in un bosco isolato, collegata unicamente da un ponte che dà su un crepaccio. Appena arrivati, Conan e Ran avvistano un uomo bendato avvolto in un cappotto lungo. Non la migliore delle partenze per un caso che terrà sempre col cuore in gola.

. Conan, Ran e Sonoko vengono invitati in una villa in un bosco isolato, collegata unicamente da un ponte che dà su un crepaccio. Appena arrivati, Conan e Ran avvistano un uomo bendato avvolto in un cappotto lungo. Non la migliore delle partenze per un caso che terrà sempre col cuore in gola. Gli episodi 385, 386 e 387 (419, 420 e 421 secondo la numerazione italiana) "La maledizione del violino" che ancora una volta ci portano in una villa andata in fiamme e a un tema musicale. Conan infatti dovrà risolvere un misterioso caso che coinvolge uno Stradivarius, non senza una macabra scia di omicidi annessa e momenti che tolgono il fiato.

che ancora una volta ci portano in una villa andata in fiamme e a un tema musicale. Conan infatti dovrà risolvere un misterioso caso che coinvolge uno Stradivarius, non senza una macabra scia di omicidi annessa e momenti che tolgono il fiato. Gli episodi dal 712 al 715 (764 a 767 secondo la numerazione italiana) che ancora una volta ci portano in una villa isolata. I quattro episodi di "Heiji e la casa del vampiro" mettono a confronto gli investigatori con la possibilità di avere davanti una delle classiche creature dell'orrore, condito dagli immancabili omicidi.

Insomma, quando vengono coinvolti degli strumenti musicali o si ha a che fare con ville sperdute nel bel mezzo del nulla, magari senza elettricità e con un temporale notturno, non è il caso di andare in giro con Conan per i più deboli di cuore. Concordate con l'elenco o vi vengono in mente altri episodi?

Intanto la storia di Detective Conan continua nel manga e potrebbe essere molto lontana dalla fine.