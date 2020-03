Ecco qual è il personaggio di Haikyu! più apprezzato dai fan

Dopo una lunga attesa, l'epopea di Haikyu!, manga a tema sportivo concretizzatosi grazie al lavoro di Haruichi Furudate, è finalmente tornata sui piccoli schermi con il sopraggiungere della quarta stagione dell'adattamento animato, con i fan estremamente interessati a ogni puntata e sempre pronti a commentare il tutto sui social.

Ebbene, Crunchyroll ha approfittato dell'occasione per indire un interessante sondaggio in cui i fan avrebbero potuto votare il loro personaggio della serie preferito. Come facilmente immaginabile, alla domanda hanno risposto in migliaia, per la precisazione 30.000 fan che hanno messo in mostra chi fosse il giocatore di pallavolo prediletto. A quanto pare, una volta giunti alla conclusione delle votazioni, è stato Hinata Shoyo ad essersi guadagnato la luce dei riflettori con il 47.90% dei voti, seguito da Kageyama Tobio con il 10.60% e da Nishinoya Yu con il 9.50%. Nel caso in cui foste interessati, qui di seguito potete vedere la lista completa con tutti i voti:

Hinata Shoyo - 47.90%

Kageyama Tobio - 10.60%

Nishinoya Yu - 9.50%

Tsukishima Kei - 8.50%

Oikawa Tooru - 3.20%

Sugawara Koshi - 2.50%

Bokuto Koutaro - 2.10%

Kozume Kenma - 1.90%

Sawamura Daichi - 1.90%

Kuroo Tetsuro - 1.70%

Azumane Asahi - 1.40%

Yamaguchi Tadashi - 1.00%

Miya Atsumu - 1.00%

Hoshiumi Korai - 0.90%

Kyoko Shimizu - 0.90%

Tendo Satori - 0.80%

Akaashi Keiji - 0.80%

Hitoka Yachi - 0.60%

Ushijima Wakatoshi - 0.60%

Sakusa Kiyoomi - 0.50%

Ukai Keishin - 0.30%

Iwaizumi Hajime - 0.30%

Haiba Lev - 0.30%

Aone Takanobu - 0.20%

Takeda Ittetsu - 0.20%

Futakuchi Kenji - 0.20%

Daisho Suguru - 0.20%

Koganegawa Kanji - 0.10%

Goshiki Tsutomu - 0.10%

