Qual è l'ultimo episodio di Fairy Tail? Un viaggio alla fine del popolare anime

Fairy Tail è uno di quei manga e anime che ha fatto da apripista per un'intera generazione di lettori insieme ad altri come ONE PIECE, Naruto e Bleach. Non a caso, oltre i big three di Weekly Shonen Jump, intorno al 2010 Fairy Tail era uno dei manga più letti e seguiti dal pubblico occidentale. E lo è stato fino alla sua conclusione nel 2017.

La stessa sorte è toccata all'anime lo scorso anno, dato che anche la serie televisiva di Fairy Tail si è conclusa. Una storia lunghissima e durata anni e per questo vale la pena farla ritornare in auge. Vediamo insieme qual è l'ultimo episodio di Fairy Tail e come finiva l'anime nel suo complesso.

Dopo una trasmissione durata diversi anni, dal 2009 al 2019 con una suddivisione in varie stagioni e serie, Fairy Tail è terminato con l'episodio 328. Questo adattava i capitoli 544 e 545 del manga, ovvero gli ultimi due che i fan possono leggere nel tankobon numero 63. In questo episodio assistiamo alla sconfitta di Acnologia e alla conseguente pace ritrovata nel continente di Fiore.

Mentre si intravedono i sentimenti di Lucy per Natsu, la combriccola principale finisce per partire alla volta di una nuova missione che vediamo raccontata nel manga sequel Fairy Tail: 100 Years Quest. Una storia che quindi non ha ancora conosciuto la sua fine ultima, anche se per molti la saga si ferma con l'ultimo capitolo disegnato da Hiro Mashima nel 2017.