Qual è l'evento più vecchio nella storia di ONE PIECE? Risale a migliaia di anni prima

La lore creata da Eiichiro Oda è densa, stratificata, multiforme, unica: nella storia dei manga, in pochissimi sono riusciti a creare qualcosa di simile a ONE PIECE, che non a caso è un manga da record. Nel corso del racconto, Rufy è sempre stato al centro, ma più volte c'è stato il riferimento a eventi passati molto importanti.

Ci sono state tante cose che hanno scandito il mondo attuale, come la nascita dei pirati Rocks e di quelli di Roger, il Re dei Pirati, la distruzione di Ohara, il genio di Vegapunk e tanto altro ancora. Certi eventi che plasmano il mondo di ONE PIECE, tuttavia, risalgono a diversi secoli prima, talvolta anche millenni. Basti pensare al secolo vuoto e al grande regno antico sconosciuto, ma ci sono accadimenti che in realtà sono addirittura antecedenti. Ebbene, qual è l'evento più vecchio conosciuto del mondo di ONE PIECE?

Secondo il calendario Tenreki e secondo ciò che disse Nico Robin davanti al Poneglyph di Alabasta, nell'anno 239 Kahira conquistò l'isola di Alabasta. Considerato che il calendario non ha raffronti con il mondo attuale, non è possibile sapere se è questo l'avvenimento più antico. Tuttavia, il palazzo di Alubarna fu invece costruito circa 4000 anni prima l'inizio della storia di Rufy. Se i due eventi sono correlati, e sempre se Nico Robin non ha detto il falso, allora la conquista di Kahira non è l'avvenimento più vecchio.

Infatti, c'è un evento confermato che risale a un migliaio di anni prima. Nel terzo databook della serie "ONE PIECE Yellow: Grand Elements" viene confermato che l'albero di Ohara viene piantato 5000 anni prima dell'inizio della storia. Di conseguenza, c'è un migliaio di anni di differenza con la costruzione del palazzo di Alubarna. Quindi è questo l'evento più vecchio della timeline di ONE PIECE. E voi lo sapevate?