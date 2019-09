Qual è per i fan la miglior scena di Naruto Shippuden?

Nonostante le critiche che Studio Pierrot prende di giorno in giorno, e come biasimarle per la condizione a cui sta sottoponendo Black Clover, l'azienda dispone comunque di alcuni dei più grandi talenti tra gli animatori. Proprio per questo, non mancano su Naruto Shippuden alcuni dei cut più belli del panorama dell'animazione nipponica.

Il franchise di Naruto si avvicina al 20° Anniversario, tra festeggiamenti e contest di disegni promossi da Masashi Kishimoto in persona. Nella lunga carriera di episodi che accompagna Shippuden alla sua conclusione, nonostante i numerosi filler che compongono la produzione, non si può di certo dire che l'adattamento televisivo non abbia ricevuto altissimi momenti di qualità tecnica e artistica.

Recentemente, infatti, i fan hanno discusso su quale sia la miglior scena di animazione dell'anime, votando quasi in coro lo scontro tra Sasuke e Killer Bee. L'epico cut di Hiroyuki Yamashita, che vi riproponiamo in calce a questa notizia, è stato considerato come il più alto di combattimento e di perizia coreografica. La key animation è di una qualità indescrivibile, un lavoro di movimento estremamente dinamico e veramente gradevole da guardare, una minuzia frutto del duro lavoro dell'animatore.

E voi, invece, cosa ne pensate della scelta degli appassionati di Naruto Shippuden? Siete d'accordo o secondo voi ci sono combattimenti ancora più epici? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto!