Qual è il primo film di Studio Ghibli? La risposta che (forse) non vi aspettavate

Ci sono degli studi d'animazione che hanno fatto la storia. Tra i nomi che si danno da fare anche di recente sicuramente vengono in mente Toei Animations, Studio Pierrot, Ufotable, ma anche il fresco Studio MAPPA fa parlare di sé. Ma se c'è una casa d'animazione che ha una sorta d'aura mistica, quella è lo Studio Ghibli.

Lo Studio Ghibli è uno dei più famosi e acclamati studi di animazione al mondo, con sede in Giappone. Fondato da Hayao Miyazaki, Isao Takahata, e Toshio Suzuki, lo Studio Ghibli ha prodotto una serie di film d'animazione che hanno conquistato il cuore di milioni di spettatori di tutte le età. I film dello Studio Ghibli si distinguono per la loro bellezza visiva, la profondità delle trame e i temi complessi. I loro lavori spaziano dai racconti di avventura fantastica come "Il mio vicino Totoro" e "La città incantata", ai drammi più intensi come "La principessa Mononoke" e "La storia della principessa splendente".

Ma qual è stato il primo vero film dello Studio Ghibli? Nel corso della sua carriera, Hayao Miyazaki ha realizzato e seguito tanti progetti, dai film di Lupin III ad Heidi e Conan il Ragazzo del Futuro. Ma il suo nome è legato a doppio filo con quello dello studio. Riflettendo su questo, molti pensano che la risposta sia "Nausicaa della Valle del Vento", che vide effettivamente coinvolti Miyazaki, Takahata e Suzuki nel progetto. Tuttavia, il film è datato 1984, mentre la fondazione dello studio avvenne nel 1985. Pertanto, non è Nausicaa il primo film dello Studio Ghibli.

Per arrivare alla risposta, bisogna andare avanti di qualche anno, al 1986. Il 2 agosto uscì nelle sale giapponesi il primo vero film targato da questo studio leggendario. È Laputa - Castello nel Cielo il primo film dello Studio Ghibli. Conoscevate già la risposta? E ora, invece, è il momento di How Do You Live in Giappone.