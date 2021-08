Qual è il finale che i lettori vogliono conoscere prima di morire? Hunter x Hunter solo 3°

Ci sono diversi manga la cui serializzazione continua da decine di anni. Hunter x Hunter e ONE PIECE sono soltanto due dei titoli che proseguono, seppur in modo differente, da oltre vent'anni, eppure la serie che più di tutte i lettori vorrebbero terminare prima di morire è un'altra. Ecco, dunque, la classifica stilata grazie ad un sondaggio.

Appena una settima fa Hunter x Hunter ha soffiato un'altra candelina, quella dei 1000 giorni di pausa dalla serializzazione su Weekly Shonen Jump. Yoshihiro Togashi non torna su rivista da quasi 3 anni, un record anche per il noto autore che purtroppo continua a non tenere aggiornati i lettori sul futuro del suo manga nonostante le possibilità che il sensei ceda una parte del lavoro ad un assistente.

Ad ogni modo, recentemente un sondaggio ha scoperchiato quali sono i finali di manga longevi che i lettori vorrebbero conoscere prima di morire. Il vincitore, con oltre il 30% dei voti, è a sorpresa Detective Conan di Gosho Aoyama. La restante classifica qui segue:

Detective Conan - 31%; ONE PIECE - 14,5%; Hunter x Hunter - 9%; Glass Mask - 5%; Golgo 13 - 4,5%; Le Bizzarre Avventure di Jojo - 4%; Berserk - 3,5%; Kobo Chan - 3,5%; Kingdom - 2%; Hajime no Ippo - 1,5%;

E voi, invece, quali di questi titoli non vedete l'ora che finisca? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.